مخلوق محير يظهر بالصدفة أثناء تصوير بحيرة في الصين
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قام موظف في الحديقة الواقعة بالقرب من بحيرة كاناس في الصين بتصوير شريط فيديو يظهر مخلوقا غامضا حجمه قريب من حجم وحش بحيرة لوخ نس الأسطوري في إسكتلندا.
وقال مصور الفيديو، وان سين آن، إنه شاهد وحشا هائلا ظهرت أجزاؤه فوق سطح الماء.
وأضاف للصحفيين: "لا أعتقد أن ما رأيته أمواجا، إذ أنه كان يتحرك في الاتجاه المعاكس لمسار الأمواج".
من جهته قال مدير مركز الطبيعة البرية لبحيرة كاناس، سون زيدان، إن الفيديو يعرض أحد الحيوانات البحرية الكبيرة التي تقطن البحيرة.
وكان عدد من السياح أعلنوا الشهر الماضي أنهم أيضا شاهدوا وحشا ما، كان يتحرك بهدوء في بحيرة كاناس.
المصدر: نوفوستي
أولغا رودكوفسكايا
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