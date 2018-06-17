الكشف عن صور "المدن النووية" الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية! (صور)

انتشرت لأول مرة صور سرية لبعض المدن الأمريكية التي أنشئت لحسم سباق التسلح النووي مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وشارك 125 ألف عالم واختصاصي لمدة 3 سنوات متواصلة في مشروع "منهاتن" عالي السرية، الذي كان يهدف إلى اختراع القنبلة النووية قبل أن يتوصل إليها هتلر في ألمانيا.

America's secret nuclear suburbs: Incredible pictures reveal the hush-hush towns US built at the - https://t.co/Bgtw5leRZF#GoogleAlerts — RTBanks (@tabanks360) June 15, 2018

وشيدت أكثر من مدينة سرية لم تكن موجودة أبدا على الخرائط آنذاك لهذا الغرض، ولم يكشف عنها إلا بعد إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، عام 1945.

وخلال الحرب، تم عزل تلك المدن بالكامل عن المحيط الأمريكي من خلال الموانع الطبيعية كالجبال والوديان والغابات، وكذلك الأسلاك والموانع الأمنية المحصنة.

ورفع جزء من السرية عن المشروع لأول مرة، في أغسطس 1945، عندما أعلن الرئيس، هاري ترومان، عن الهدف العسكري وراء بناء "المدن النووية".

والمفاجاة تكمن قي تحول بعض هذه المدن بعد انتهاء الحرب إلى مدن رئيسية في الولايات المتحدة، منها: أوك ريدج ونيو مكسيكو.

المصدر: ديلي ميل

قتيبة دعبول