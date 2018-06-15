لقطات مثيرة لغواصة تغرق سفينة في عرض البحر! (فيديو)
youtube/Türk Silahlı Kuvvetleri
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استعرضت البحرية التركية مقطع فيديو يظهر تدريبات أجرتها إحدى غواصاتها على مهاجمة الأهداف البحرية المعادية.
ويظهر الفيديو كيف أطلقت الغواصة "Yildiray" طوربيدا موجها نحو إحدى سفن النقل القديمة، ليصيب الهدف بنجاح ويغرق السفينة.
يذكر أن غواصة "Yildiray" التابعة للأسطول التركي تنتمي إلى مجموعة غواصات "type 209" ألمانية الصنع، وبدأت ألمانيا بتصنيعها للتصدير أوائل السبعينيات، وتخدم حاليا في أساطيل 14 دولة.
المصدر: لينتا. رو
أسعد ضاهر
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