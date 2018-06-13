حوت أزرق كاد أن يحطم قاربا سياحيا في المحيط! (فيديو)

خرج حوت أزرق من الماء مندفعا إلى الهواء في حركة كادت أن تحطم قاربا مليئا بالسياح، كان يبحر على بعد أمتار من مكان اندفاع الحوت قرب السواحل الأسترالية.

ويظهر الفيديو انقلاب الحوت في الهواء على مقربة من السياح الذين لم يصب أي منهن بأذى عقب الموجة الكبيرة التي سببها الكائن العملاق.

وبالرغم من غرابة وخطورة المشهد إلا أن السياح أعربوا عن فرحتهم الشديدة لكونهم على متن القارب في تلك اللحظة، إذ رأوا واحدا من أجمل وأندر المشاهد الطبيعية على الإطلاق.

المصدر: يوتيوب

قتيبة دعبول