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التهمته النيران بسبب شاحنه المحمول! (فيديو)

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التهمته النيران بسبب شاحنه المحمول! (فيديو)
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تداولت مواقع وصفحات الإنترنت مقطع فيديو يظهر تعرض شاب لحادث مروع بسبب انفجار شاحن محمول للأجهزة الذكية.

ووقعت الحادثة أثناء تجول شاب في أحد المراكز التجارية ليتفاجأ بانفجار شاحنه المحمول (power bank) واشتعال النيران في ثيابه بشكل مرعب وسريع.

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ويظهر الفيديو كيف بدأ الشاب بالصراخ والركض في أرجاء المكان من شدة الألم، وكيف حاول المتواجدون قربه إطفاء النار التي أحاطت به بالكامل.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الشاب نقل بعدها إلى المشفى، ووضعه الصحي حرج بسبب الحروق التي تعرض لها.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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