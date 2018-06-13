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قائمة الطعام الكاملة على مائدة ترامب وكيم! (صورة)

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قائمة الطعام الكاملة على مائدة ترامب وكيم! (صورة)
Gettyimages.ru
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تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وجبة غداء مكونة من 6 أطباق رئيسية، 3 منها كانت حلوى، وذلك خلال قمتهم التاريخية في سنغافورة.

وكانت مأدبة الغداء قد جمعت خليطا من الأطعمة الصينية والهندية والمالاوية، ترجع إلى المكونات الثلاثة الرئيسية للشعب في سنغافورة.

وقُدم بداية على مائدة الزعيمين، كوكتيل القريدس التقليدي مع سلطة الأفوكادو، بالإضافة إلى السلطعون البحري بالمانغا الخضراء وسمك كود مع الصويا والفجل. وقبيل الأطباق الرئيسية، قدم طبق خيار كوري محشو بلحم البقر، وكذلك طبق الأرز الماليزي مع صلصة العسل والحامض.

ولعل أهم الأطباق كان الأخطبوط الطازج المطهو مع البيض والجزر، وهو الطعام التقليدي الذي يعود إلى القرن الميلادي الرابع عشر. وأما بالنسبة إلى الطبق المحوري، فكان ضلع لحم البقر مع البطاطا المطبوخة بالحليب مع البروكولي المطهو على البخار. 

كما شملت الوجبة ثلاثة أنواع من الحلويات: كعكة الشوكولاتة الداكنة، بوظة "هاغن داز" بنكهة الفانيليا مع الكرز، وحلوى "التروبيزين" الفرنسية.

المصدر: ديلي ميل

قتيبة دعبول

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