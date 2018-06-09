انزلاق دراجة سباق نارية من جبل إلى واد سحيق! (فيديو)

تداولت عدة مواقع مقطع فيديو يظهر حادثا خطيرا لدراجة سباق نارية، انزلقت أثناء سيرها على حافة طريق جبلي، ما أدى إلى قذف الدراج إلى واد سحيق.

وحدث الانزلاق في منطقة "مونتسني" الجبلية الواقعة في شمال إسبانيا، حيث كان الدراج يسير بسرعة هائلة تتجاوز 170 كم/ ساعة. والأخطر من ذلك، هو تخطي الدراجة السريعة للسيارات الأخرى بشكل عشوائي وعلى طريق جبلي ضيق.

وتعد رياضة الدراجات السريعة من أخطر الرياضات المعاصرة، حيث أن حوادثها غالبا ما تكون كارثية على حياة السائق أو على صحته.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول