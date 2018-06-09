شرطي يحمل مسنا على ظهره ويجتاز به الشارع (فيديو)

ساعد شرطي مرور في الصين رجلا مسنا وحمله على ظهره ليجتاز به شارعا مزدحما عند عبور إشارة المرور.

ونشرت صحيفة "The Daily Telegraph" مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وصوّر في مدينة ميانيانغ بمقاطعة سيتشوان جنوبي غرب الصين.

ويظهر الفيديو رجلا مسنا يستند على عكاز ويحاول اجتياز شارع عريض عند إشارة المرور، لكن مشيه البطيء عرقل السير عند الإشارة المرورية وعرض حياته للخطر.

ولاحظ شرطي مرور الرجل المسن فهرع إليه وحمله على ظهره واجتاز به الشارع مسرعا.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو