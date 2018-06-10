 
مباشر
عاجل
وزير خارجية سنغافورة يلتقي زعيم كوريا الشمالية عقب وصوله

مطار "شيريميتيفو" بموسكو ضمن الأفضل عالميا

متفرقات

مطار
Ria.ru
مطار "شيريميتيفو"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcgs

نشرت شركة "Airhelp" تصنيفها الدولي لمطارات العالم، حيث شغل فيه مطار "شيريميتيفو" في العاصمة الروسية موسكو المرتبة الـ 15.

وتم تقييم المطارات استنادا إلى 3 معايير: جودة تقديم الخدمات، تقييم الركاب أنفسهم، التعليقات على تويتر. وأخذت بالاعتبار أيضا ظروف الراحة في قاعات الانتظار وحالة البنية التحتية والأمان.

إقرأ المزيد
مطارات دبي.. من الطائرة إلى المدينة في 10 دقائق فقط!

وجمع مطار "شيريميتيفو" 8.13 درجة من أصل 10 درجات. أما مطار "دوموديدوفو"، في موسكو أيضا، فتلقى 6.46 درجة وجاء في المرتبة 130، بما في ذلك 1.6 درجة من تقييم الركاب. ودخل في التصنيف أيضا مطار "كولتسوفو" الروسي في مدينة يكاترينبورغ والذي شغل المرتبة 50.

يذكر أن مطار حمد القطري تصدر تصنيف المطارات. وأتى بعده مطار أثينا اليوناني ومطار "هانيدا" في طوكيو. ومن أسوأ المطارات مطار سانت أكزوبري في ليون الفرنسية ومطار "سانستاد" في لندن ومطار الكويت الذي تلقى 5.4 درجة.

المصدر:إنترفاكس

 يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا