مطار "شيريميتيفو" بموسكو ضمن الأفضل عالميا

نشرت شركة "Airhelp" تصنيفها الدولي لمطارات العالم، حيث شغل فيه مطار "شيريميتيفو" في العاصمة الروسية موسكو المرتبة الـ 15.

وتم تقييم المطارات استنادا إلى 3 معايير: جودة تقديم الخدمات، تقييم الركاب أنفسهم، التعليقات على تويتر. وأخذت بالاعتبار أيضا ظروف الراحة في قاعات الانتظار وحالة البنية التحتية والأمان.

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وجمع مطار "شيريميتيفو" 8.13 درجة من أصل 10 درجات. أما مطار "دوموديدوفو"، في موسكو أيضا، فتلقى 6.46 درجة وجاء في المرتبة 130، بما في ذلك 1.6 درجة من تقييم الركاب. ودخل في التصنيف أيضا مطار "كولتسوفو" الروسي في مدينة يكاترينبورغ والذي شغل المرتبة 50.

يذكر أن مطار حمد القطري تصدر تصنيف المطارات. وأتى بعده مطار أثينا اليوناني ومطار "هانيدا" في طوكيو. ومن أسوأ المطارات مطار سانت أكزوبري في ليون الفرنسية ومطار "سانستاد" في لندن ومطار الكويت الذي تلقى 5.4 درجة.

المصدر:إنترفاكس

يفغيني دياكونوف