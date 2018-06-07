دراج "ينتقم" من المشاة في لندن بطريقة غريبة (فيديو)

انتقم راكب دراجة في لندن من المشاة الذين يستخدمون الطرق المخصصة للدراجات الهوائية في الشوارع ويعرقلون حركة المرور.

ونشرت صحيفة ديلي ميل خبرا يتحدث عن فيديو على يوتيوب، يظهر فيه دراج البريطاني يقود دراجته وسط شوارع لندن، ويصطدم تقريبا بالمشاة اللامبالين الذين يستخدمون الطرق الخاصة بالدرجات الهوائية.

وقال الدراج البريطاني في تعليقه على الفيديو: "لقد تعبت وأصابني المرض من إهمال الناس لقواعد المرور والسلامة الشخصية لهم ولمن يقاسمونهم الطريق العام، فقررت التعامل معهم على طريقتي".

واستخدم الدراج زمورا مرعبا مزعجا ذا صوت عال، كما يظهر في الفيديو، وأطلقه أمام وخلف كل من يمشي على ممر الدراجات الهوائية ويعرقل السير.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو