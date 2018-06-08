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لاس فيغاس.. شركة ماليزية تنشئ ثاني أضخم فندق في العالم! (صورة)

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لاس فيغاس.. شركة ماليزية تنشئ ثاني أضخم فندق في العالم! (صورة)
You-Tube: Expedia
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أعلنت شركة الترفيه والسياحة الماليزية "Genting" أنها تبني ثاني أضخم وأغلى فندق في العالم في مدينة لاس فيغاس، بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي.

وبدأت الشركة عمليات البناء في 2015، في موقع الكازينو الشهير "Stardust" الذي تم إغلاقه في 2007. وأعلنت الشركة العملاقة أن المنتجع الجديد سيكون على الطراز الصيني العتيق من الداخل والخارج. ولكن، وردت أنباء غير مؤكدة أيضا، تفيد بأن التصميم قد يتغير ليصبح أكثر عصرية، ولكي يتناسق مع باقي منتجعات لاس فيغاس.

ومن المقرر أن يفتتح الفندق أبوابه في عام 2020، أي بعد خمس سنوات كاملة من عمليات البناء. وحينها، يصبح ثاني أعلى فندق تكلفة في العالم بعد "أبراج البيت" في مدينة مكة بالسعودية، والتي وصلت تكلفة بنائها إلى 15 مليار دولار.

وتنوي "Genting" من خلال المشروع جذب آلاف العملاء الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية وكذلك السياح الآسيويين من خارج القارة الأمريكية، وخاصة من الصين وماليزيا والفلبين وسنغافورة.

المصدر: Sputnik

قتيبة دعبول

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