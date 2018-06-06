سائق متهور يخرج من الازدحام بطريقة عجيبة! (فيديو)
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نشر موقع مديرة النقل في أوهايو الأمريكية شريط فيديو يظهر تهور أحد السائقين وخروجه من الازدحام المروري بطريقة خطيرة جدا.
ويظهر في الفيديو كيف عاد السائق بسيارته إلى الخلف من وسط الازدحام ليتوجه إلى الطريق السريع، ويقود بهذه الطريقة الغريبة حتى وصل بالسيارة إلى أحد الأماكن المخصصة للركن في شارع فرعي وتوقف هناك.
ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى نتيجة تهور السائق، لكن من المتوقع أن تتم ملاحقته قانونيا بسبب فعلته الغريبة والخطيرة.
المصدر: liveleak.com
أسعد ضاهر
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