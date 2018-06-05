مطارات دبي.. من الطائرة إلى المدينة في 10 دقائق فقط!

أضافت دبي عشرات البوابات الذكية الجديدة إلى مطاراتها، ما يجعلها من أسرع مطارات العالم في إجراءات السفر.

وقالت السلطات إن عدد البوابات وصل إلى 122 بوابة في كافة مطارات دبي، سمحت بعبور أكثر من 2.6 مليون مسافر خلال عام واحد، من مايو 2017 إلى مايو 2018.

وتمت إضافة البوابات الرقمية في مباني الوصول والمغادرة على حد سواء، حيث أشارت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى أن إجراءات السفر الذكية هي المستقبل وأن مطار دبي هو الأول عالميا في اعتماد هذه التقنية.

وتكمن فعالية البوابات الرقمية في توفير الوقت الكبير للمسافرين من خلال تجنيبهم الوقوف في طوابير للحصول على ختم الدخول أو الخروج. واليوم، يستطيع المسافر أن ينهي إجراء تدقيق جواز سفره في أقل من 10 ثوان، مستخدما إحدى البوابات الرقمية في المطار.

ولعبور البوابة ليس على المسافر إلا وضع الوثيقة على الماسح الضوئي والنظر إلى الكاميرا المعلقة أمامه، ليتم بعدها فتح البوابة الذكية خلال ثوان فقط.

المصدر: Gulf News

قتيبة دعبول