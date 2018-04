لأول مرة في التاريخ.. روسي يصل القطب الشمالي على دراجة! (صور)

Продолжаю готовиться к новой Экспедиции в Арктику. Совсем скоро расскажу куда и с кем собрался ехать. Будет холодно, интересно и очень-очень далеко!) А каким видом спорта сейчас занимаетесь вы? #scottbikes #scottbike #russia #bike #bikelife #bycicle #fatbike #fatbikes #yaroslavl #travel #arctic #sportlife #пропутешествия #rgoexpo #дальшедействоватьбудеммы #Россия #ярославль #путешествие #путешествия #olympus #olympusrussia #scottrussia

A post shared by Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) on Mar 24, 2018 at 7:27am PDT