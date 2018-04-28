لأول مرة في التاريخ.. روسي يصل القطب الشمالي على دراجة! (صور)

وصل الدراج الروسي، بوغدان بوليتشيف، إلى القطب الشمالي للأرض، مستخدما دراجته الهوائية فقط، ليدخل التاريخ كأول شخص يقوم بهذه المغامرة على الإطلاق.

وبتاريخ 12 أبريل الجاري، أعلن الدراج نيته القيام بتجربة السفر القطبية، عبر صفحته على فيسبوك. كما أشار إلى ضيقه ذرعا من السفر بالسيارة، ويريد أن يتحدى صعوبات الطبيعة في هذه المرة.

وانطلق بوغدان، من محطة بارنيو الروسية القريبة من القطب، حيث طارت به المروحية إلى نقطة البداية، واندفع منها إلى أقصى نقطة في شمال الأرض.

كما عبر الدراج الروسي عن عدم اكتراثه بموجات الصقيع التي يشتهر بها القطب الشمالي، أو كونه وحيدا وسط مئات الكيلومترات من البرد والثلج. ولكنه ذكر أيضا أكثر اللحظات تشويقا ورهبة، وهي مقابلته الدببة القطبية خلال طريقه.

واستمرت رحلة بوغدان مسافة 10 كم، من نقطة البدء حتى بلوغه أقصى القطب الشمالي، في 20 أبريل الجاري.

كما قدم الدراج طلبا رسميا لدخول كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، وهو حاليا بانتظار الموافقة على ذلك.

المصدر: RBTH

قتيبة دعبول