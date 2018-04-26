العقوبات الأمريكية تشجع "ماكدونالدز" على طهي البطاطا الروسية

دفعت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، شركة "ماكدونالدز" لإعداد البطاطا من الحقول الروسية حصرا، عوضا عن استيرادها من هولندا وبولندا.

وتعرف الشركة باعتمادها الكامل على المنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة في روسيا، منذ فرض العقوبات في 2014، باستثناء البطاطا المجمدة، والتي استمرت الشركة باستيرادها من بعض الدول الأوروبية. حيث صرحت "ماكدونالدز" بعدم ملائمة نوع البطاطا الروسية لمعاييرها العالمية، في الجودة والحجم والمذاق.

ولكن التأرجح في أسعار النفط والعقوبات الغربية أثرت على العملة الروسية (الروبل)، وفرضت صعوبات حقيقية على عمليات الاستيراد والتصدير في روسيا.

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وتتعاون الشركة الأمريكية اليوم مع معمل، يقع بالقرب من مدينة "ليبيتسك"، على بعد 450 كم جنوبي موسكو، حيث يستخدم بطاطا مزروعة في حقول محلية. وبذلك تصبح "ماكدونالدز" معتمدة بنسبة 98% من مكوناتها الغذائية على السوق الروسية.

وتعد الشركة العملاقة من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا، حيث يصل عدد موظفيها الكلي إلى 50 ألفا، وعدد شركائها المحليين إلى 160 شركة روسية.

المصدر: رويترز

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