"كاوبوي" شجاع يوقف عملية سطو مسلح! (فيديو)

سجلت كاميرا مراقبة حادثة تظهر "كاوبوي" جريئا وهو يفشل عملية سرقة، في مدينة مونتري في المكسيك.

ويظهر الفيديو بداية، لحظة دخول شخص مسلح إلى المحل التجاري وإشهاره السلاح في وجه البائع. ولكن، بعدها بلحظات، ينقض رجل "الكاوبوي"، الذي كان متواجدا في المكان، على المجرم بحركة ذكية وجريئة.

وتنتهي المعركة القصيرة بينهما بتغلب "الكاوبوي" على السارق وتكبيله بمساعدة البائع، حتى وصول الشرطة.

المصدر: BBC News

قتيبة دعبول