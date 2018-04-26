مدرس يستخدم طريقة مبتكرة في التعليم

لجأ أستاذ جامعي في إسبانيا إلى طريقة متقدمة في تدريس اللغات الأجنبية في جامعة سانت لويس في مدريد.

واعتمد علماء الجامعة الإسبانية أسلوب التعليم عبر ألعاب الكمبيوتر منذ مدة، لأنها أثبتت فعالية كبيرة في تدريس اللغات الأجنبية. وأصبح سيمون بريني، أحد الأساتذة الذين اتخذوا من هذه الطريقة أداة عصرية لتدريس طلاب الجامعات. فهو شخصيا بدأ يمارس ألعاب الفيديو منذ سبعينيات القرن الماضي، ولم يتوقف عن ذلك إلى يومنا هذا.

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ويحاول الأستاذ الإسباني استخدام ألعاب الفيديو لتساعد طلابه على تعلم اللغة الإيطالية التي يدرسها بسلاسة.

ويجلب هذا الابتكار وفقا لسيمون نتائج ملحوظة، خاصة بعد أن حققت ألعاب الفيديو جودة كبيرة تقاربها من الصورة الواقعية لكل شيء في الحياة.

وأخذت لعبة "Assassin’s Creed 2" دورا مركزيا في دروسه الجامعية، ويستخدمها الأستاذ كمرجع دراسي هام بمنهاج "فلورنسا نهاية القرن الخامس عشر" الجامعي.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو