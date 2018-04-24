أشكال غريبة في القطب الشمالي تحير علماء ناسا

رصدت طائرة ناسا أثناء تحليقها فوق القطب الشمالي أشكالا بيضاوية غريبة أصابت العلماء بالحيرة، إذ يواجهون صعوبة في كيفية تفسيرها.

ولم يكن علماء ناسا يبحثون عن هذه الأشكال المكتشفة، حيث تمثل الغرض الرئيسي من المهمة في دراسة جزء آخر من جليد البحر. ولكنهم رصدوا المنطقة الغريبة التي أصابتهم بالحيرة، عن طريق الصدفة.

وقال العالم جون سونتاج: "لقد رأينا هذه الأشكال الدائرية لبضع دقائق فقط، ولا أتذكر رؤية هذا النوع من الأشياء في مكان آخر".

John Sonntag/Operation IceBridge

وطُلب الآن من الباحثين حول العالم أن يحاولوا معرفة كيفية تشكل هذه الأشكال الغريبة. وتكهن البعض، على سبيل المثال، بأنها قد تكون تشكلت من قبل الثدييات مثل الفقمة التي تخترق الجليد لتصبح قادرة على التنفس.

واقترح عالم آخر فكرة تكون الثقوب بواسطة الينابيع الدافئة التي تندفع من الماء تحت الجليد.

وقال كريس شومان، من جامعة ماريلاند Baltimore County ومقرها في مركز ناسا "Goddard" للطيران الفضائي: "هذا يحدث في المياه الضحلة بشكل عام، لذا هناك فرصة لأن يكون الأمر ناتج عن (ينابيع دافئة) أو تسرب للمياه الجوفية المتدفقة من الجبال الداخلية".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا