محكمة أمريكية تقضي بعدم أحقية قرد في إقامة دعوى لحقوق الملكية الفكرية

قضت محكمة استئناف أمريكية بأن القرود تفتقر للأهلية لإقامة دعوى قضائية لحماية حقوق النشر، في معركة حول ملكية صورة سيلفي لقرد معرض للانقراض.

ونشأ النزاع القانوني على صورة شهيرة لقرد ناروتو، وهو قرد نادر ذو عرف يعيش في محمية طبيعية، والتقط صورة لنفسه باستخدام كاميرا مصور بريطاني، في عام 2011. وأصبحت صورة القرد المبتسم مشهورة، وأدت إلى معركة قانونية طويلة حول من يملك حقوق النشر، الحيوان الذي التقط الصورة أم صاحب الكاميرا.

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وقال القضاة، في محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو: "ترى المحكمة أن القرد يفتقر إلى الأهلية القانونية لأن قانون الملكية الفكرية لم يسمح للحيوانات بإقامة دعوى قانونية في حالة انتهاك حقوق الملكية".

وأضافت المحكمة، أن "جماعة الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (بيتا)"، التي أقامت الدعوى بالنيابة عن ناروتو، ليست "صديقة مباشرة" للقرد بالمعنى القانوني، وأنها لم تتمكن من إثبات علاقتها به، لذلك لا يمكن أن تكون وصيا قانونيا في هذه الأمور.

بينما لا تزال المنظمة تصر على أن القرد هو المالك القانوني الحقيقي للصور التي التقطها.

المصدر: رويترز

قتيبة دعبول