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شاهد.. صدام حسين يتسبب بإلغاء حفل غنائي في الكويت

أخبار العالم العربي

شاهد.. صدام حسين يتسبب بإلغاء حفل غنائي في الكويت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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ألغت وزارة الإعلام الكويتية الترخيص لحفل غنائي كان من المفترض أن يحييه مطربان عراقيان، بعد معرفتها بأنهما سبق أن تغنيا بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وذكرت صفحة "المجلس" الإخبارية الكويتية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "تم إلغاء الحفل الذي كانت شركة خاصة تعتزم إقامته في الكويت، وذلك بعد نشر مقطع فيديو للمطربين، رعد وميثاق (التوأم)، وهما يتغنيان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين".

تجدر الإشارة إلى أن أغاني رعد وميثاق حققت انتشارا كبيرا في الخليج ومشاهدات بالملايين على "يوتيوب".

رعد وميثاق

المصدر: وكالات

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