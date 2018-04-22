شاهد.. صدام حسين يتسبب بإلغاء حفل غنائي في الكويت

ألغت وزارة الإعلام الكويتية الترخيص لحفل غنائي كان من المفترض أن يحييه مطربان عراقيان، بعد معرفتها بأنهما سبق أن تغنيا بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وذكرت صفحة "المجلس" الإخبارية الكويتية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "تم إلغاء الحفل الذي كانت شركة خاصة تعتزم إقامته في الكويت، وذلك بعد نشر مقطع فيديو للمطربين، رعد وميثاق (التوأم)، وهما يتغنيان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين".

تجدر الإشارة إلى أن أغاني رعد وميثاق حققت انتشارا كبيرا في الخليج ومشاهدات بالملايين على "يوتيوب".

عاجل / وزارة الإعلام تلغي ترخيص حفل غنائي لمطربين توأم من العراق كانت تعتزم شركة خاصة إقامته في الكويت وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم يتغنون بالمقبور صدام حسين. pic.twitter.com/zm2ceNknkg — المجلس (@Almajlliss) 21 avril 2018

المصدر: وكالات