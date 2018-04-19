تعذيب وحشي لسمكة قرش يحرك القضاء الأمريكي (فيديو)

انتشر مؤخرا مقطع فيديو مؤثر، يظهر فيه 3 رجال يعذبون بوحشية سمكة قرش في عرض البحر، ما أثار موجة غضب عارم في ولاية فلوريدا.

ورفعت "هيئة حماية الحياة البرية والمائية" في فلوريدا، دعوى قضائية، اتهمت فيها الرجال الثلاثة باستخدام "العنف المفرط ضد الحيوان".

وقال رئيس الهيئة، بو ريتشارد: "نأمل أن تكون هذه الدعوى رسالة واضحة بأنه لا يمكن التسامح مع من يقوم بهكذا أفعال بغرض إيذاء الحياة البرية والبحرية".

كما قامت السلطات بالتعرف على منفذي الفعل الشنيع، وهم حاليا قيد الاعتقال إلى أن تنتهي محاكمتهم. وبدورهم، أيد العديد من سكان الولاية الدعوى القضائية ودعوا إلى عدم التسامح مع المنفذين.

المصدر: Sputnik News

قتيبة دعبول