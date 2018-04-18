كاردينال كاثوليكي يطرد الأرواح الشريرة عبر الهاتف

كشف الكاردينال، أرنست سيموني، عن قيامه بجلسات طرد الأرواح الشريرة واستخدام هاتفه المحمول لهذا الغرض في بعض الحالات.

وأوضح الكاهن الكاثوليكي سيموني، وهو من ألبانيا ويبلغ من العمر 89 عاما، أنه كان يقرأ الصلوات عبر الهاتف إذا لزم الأمر لطرد الأرواح الشريرة.

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وتحدث سيموني في بداية الدورة (التعويذية) التي افتتحها في روما، يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، وحضرها 200 شخص من بينهم رجال دين كاثوليك، عن التعويذات والصلوات التي يتلوها في جلسات طرد الأرواح، وعن استخدامه للهاتف المحمول في تأدية دوره كطارد للأرواح في الحالات "الطارئة".

يذكر أن هذه الدورة ستشهد محاضرات عن السحرة الأفارقة، وعن الفرق بين الهواجس والأمراض العقلية. كما ستشهد الدورة محاضرات يعطي فيها الكاردينال تعليمات (خطوة بخطوة) حول طرد الأرواح الشريرة.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو