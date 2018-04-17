الشرطة تحقق مع ممرضة روسية بسبب معاملتها الوحشية لرضيع (فيديو)

فتح محققون في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية قضية جنائية حول معاملة ممرضة لرضيع بطريقة وحشية، وأتى التحقيق بعد انتشار فيديو مرعب من داخل أروقة أحد مستشفيات المدينة.

وتسبب الخبر بموجة غضب واستياء عارمين بعد نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "VK"، الأشهر في روسيا.

كما ادعى مصور الفيديو أن الحادثة وقعت في مشفى رقم 4 بالمدينة، وأظهر اعتداء ممرضة بالضرب على طفل رضيع (8 شهور)، لم يتوقف عن الصراخ من الألم.

وتبعا لذلك، صدر قرار عن الوكالة الفدرالية الروسية المتخصصة بالجرائم الخطيرة، يقضي بفتح تحقيق جنائي مباشر حول الحادثة، والتي قد تصل عقوبة منفذتها إلى 6 سنوات خلف القضبان، وذلك لأن عمر الضحية كان أصغر من 6 سنوات.

وما يزال المحققون يعملون على كشف كافة الملابسات حول الجناية المفترضة.

المصدر: RT

قتيبة دعبول