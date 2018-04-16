ما علاقة الملابس الصوفية بتلويث محيطات العالم؟

تحث مجموعة من العلماء الناس على غسل الملابس الصوفية في أكياس خاصة للحد من إنتاج الألياف البلاستيكية الصغيرة الضارة.

ويمكن لملابس البوليستر أن تطلق ما يصل إلى 700 ألف جزيء من الألياف البلاستيكية (وهي أرق من شعرة الإنسان)، من خلال غسلة واحدة في الغسالة. وتؤكل الألياف البلاستيكية الصغيرة بواسطة العوالق والمحار، عندما تصل إلى المحيط، كما يمكن استهلاكها من قبل البشر في نهاية المطاف.

ولمكافحة هذا السلوك الضار، طور العلماء حقيبة خاصة لغسل الأصواف، وهي عبارة عن كيس مصنوع من شبكة يمكنها التقاط القطع الصغيرة من البلاستيك.

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ويختبر العلماء في جامعة Plymouth، مجموعة متنوعة من الحقائب المختلفة، كما يقومون بدراسة كرة الغسيل، Cora Ball، التي يتم وضعها في الغسالة مع الملابس لضبط كمية الألياف الناتجة.

وتعمل عالمة البحار، إيموجن نابر، على دراسة فعالية غسل الملابس في أكياس الأقمشة العلمية، مقارنة بغسلها بشكل طبيعي. وعلى الرغم من أن البحث مصمم لإنقاذ محيطات العالم، إلا أن نابر تقول إنه ليس مثيرا كما يتصوره البعض.

وبهذا الصدد، ستختبر نابر فلاتر الغسالة التي تلتقط الفضلات الملوثة، قبل دخولها إلى المصارف.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا