"رولز رويس" تسعى للتعاقد مع مشروع روسي-صيني ضخم

يطمح العملاق البريطاني "رولز رويس" إلى إنتاج كافة محركات الطائرة الروسية-الصينية الجديدة، والتي ستكون من أكبر الطائرات حجما في العالم.

وجاء التصريح على لسان أكبر موظفي الشركة، بول ستين، الذي قال إن الاتصالات جارية بهذا الشأن.

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وستضفي الطائرة الجديدة "CR929" المزيد من المنافسة والابتكار على سوق صناعة الطيران الدولي. وتسعى "رولز" إلى أن تكون جزءا من هذا الإنجاز الصيني-الروسي. كما تعهد المدير بول، أن تزود شركته هذا المشروع بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المحركات، والتي توقع أن تضيف للمشروع ضمانا إضافيا للنجاح والتميز.

وتطور اليوم الطائرة "CR929" بالتعاون بين "الشركة الروسية المتحدة للطيران" (UAC) و"شركة الطيران التجاري" في الصين (COMAC). حيث يتوقع أن تصل تكلفة المشروع الكلية إلى 20 مليار دولار، والتي ستخول الطائرة الدخول إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2025.

المصدر: Sputnik News

قتيبة دعبول