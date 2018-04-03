هوية ضحايا حادث دهس بسيارة تصيب سائقها بهستيريا!

ألقت الشرطة الصينية القبض على سائق تسبب بحادث أليم أدى إلى وفاة طفل وإصابة أمه بجروح خطيرة.

وقعت الحادثة في مقاطعة شاندونغ الصينية، عندما كان شخص يقود سيارته بسرعة كبيرة في المساء، ليتفاجأ بدراجة كهربائية أمامه ويصدمها ويفرّ مسرعا من موقع الحادث.

وبعد المتابعة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على السائق، ليتبين فيما بعد أن اللذين صدمهما على الدراجة هما زوجته وطفله الصغير.

ووفقا لتقرير الشرطة فقد توفي الطفل فورا بعد الحادث، فيما نقلت الأم إلى المستشفى وأدخلت العناية المركزة بسبب وضعها الحرج، أما الأب فأصيب بنوبة هستيرية بعد أن علم أنه تسبب بموت طفله.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر