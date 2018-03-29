انتحار عشرات الدلافين على سواحل الأرجنتين

نفقت عشرات الدلافين على بعد 50 كيلومترا من مدينة بويرتو مادرين الأرجنتينية التابعة لمقاطعة تشوبوت.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية " EFE "، أن السكان المحليين للمنطقة وجدوا 68 دلفينا على الشاطئ، منها 49 دلفينا نافقا.

Científicos del CONICET participaron del rescate de 19 delfines varados en Puerto Madryn. En laboratorios del @CONICETCenpat se están realizando las necropsias para indagar las causas https://t.co/SjskphmY3Jpic.twitter.com/DtoEoPs4vP — CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) March 27, 2018

واستطاعت السلطات المحلية إعادة 19 دلفينا سالما إلى مياه البحر، كما ستدرس الأسباب المحتملة التي دفعت بالدلافين للخروج إلى الشاطئ، بعد تشريح جثثها.

ويرجح نيستور غارسيا، أحد ممثلي السلطات المحلية، أن سبب خروج الدلافين إلى الشاطئ يعود إلى زيادة انتشار الحيتان القاتلة في تلك البقعة من المحيط.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو