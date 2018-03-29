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انتحار عشرات الدلافين على سواحل الأرجنتين

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نفقت عشرات الدلافين على بعد 50 كيلومترا من مدينة بويرتو مادرين الأرجنتينية التابعة لمقاطعة تشوبوت.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"، أن السكان المحليين للمنطقة وجدوا 68 دلفينا على الشاطئ، منها 49 دلفينا نافقا.

واستطاعت السلطات المحلية إعادة 19 دلفينا سالما إلى مياه البحر، كما ستدرس الأسباب المحتملة التي دفعت بالدلافين للخروج إلى الشاطئ، بعد تشريح جثثها.

ويرجح نيستور غارسيا، أحد ممثلي السلطات المحلية، أن سبب خروج الدلافين إلى الشاطئ يعود إلى زيادة انتشار الحيتان القاتلة في تلك البقعة من المحيط.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو

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