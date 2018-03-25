لقطات مرعبة لانفجار هاتف بوجه صاحبه! (فيديو)

تداول نشطاء موقع يوتيوب مؤخرا شريط فيديو لحادثة مرعبة، يظهر انفجار هاتف ذكي بوجه صاحبه.

وقعت الحادثة في إحدى مراكز صيانة الإلكترونيات بإقليم قانسو الصيني حين قدِم شاب إلى المتجر لاستبدال بطارية هاتفه الذكي، وعندما حاول انتزاعها، انفجرت واندلعت ألسنة اللهب منها بشكل مخيف وكادت تحرق وجهه.

إقرأ المزيد

وفي تعليق على ملابسات الحادثة قال المسؤول عن مركز الصيانة: "أراد الشاب أراد انتزاع البطارية من الهاتف بنفسه، وطلب من الموظف أن يعطيه ملقطا خاصا لذلك، ربما يكون قد ثقب البطارية أثناء محاولته إخراجها ما أدى لاشتعالها".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر