هكذا احتفل مشاهير العالم العربي بعيد الأم

#أمي ثم أمّي لحدّ آخر يوم في عمري💙❤️

بعيّد أمّي وانشالله في #عيد_الأم الله يحفظ أمّهاتكم جميعاً ويرحم العظيمات منهنّ اللواتي غادرونا 🙏🏻#يارا#يوم_الأم#HappyMothersDay to all the great 💪🏻super MOMS in the world, God Bless you, We ❤ you #Yara#MothersDay#Marchpic.twitter.com/nmZO0SfZSc