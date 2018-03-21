هكذا احتفل مشاهير العالم العربي بعيد الأم

تحتفل معظم دول العالم العربي بعيد الأم، في 21 مارس من كل عام، تقديرا لها ولتضحياتها من أجل الحفاظ على أسرة متماسكة ومثالية.

وفي هذا اليوم من العام، يبذل الأبناء قصارى جهدهم لجعل أمهاتهم يشعرن بأنهن الأكثر تميزا من الناحية الإنسانية، وذلك من خلال الهدايا المختارة بعناية للتعبير عن الحب والتقدير.

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وقد بدأ العالم بالاحتفال بعيد الأم تكريما لها، بناء على رغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين، في مطلع القرن العشرين، بعد أن وجودوا أبناء مجتمعهم يهملون أمهاتهم ولا يكرمونهن ولا يبرونهن، فأرادوا أن يخصصوا يوما في السنة ليذكّروا الأبناء بأمهاتهم، ومع مرور السنوات، أصبحت معظم دول العالم تحتفل بهذه المناسبة سنويا في تواريخ مختلفة أغلبها في شهر مارس وأبريل ومايو.

وفي العالم العربي يتزامن الاحتفال بـ "عيد الأم" مع حلول أول أيام الربيع بتاريخ 21 مارس من كل عام. وفي هذا اليوم، عبر أبناء العالم العربي عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل هاشتاغ "#يوم_الأم" في صدارة المواضيع الأكثر تداولا في بعض الدول العربية.

كما احتفل مشاهير العالم العربي من الممثلين والمغنين وغيرهم من المشاهير، بهذه المناسبة كل على طريقته.

I am a Mother, I don't need any other title 💝 #HappyMothersDaypic.twitter.com/MkF6H3aVtA — DALIDA AYACH (@DalidaAyach) March 21, 2018

المصدر: وكالات

فادية سنداسني