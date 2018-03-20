الإمارات تحتفل على طريقتها بيوم السعادة العالمي
احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للسعادة، والذي يصادف 20 مارس من كل عام.
واستبدلت الإمارات طوابع تأشيرات الدخول والأختام في المطارات برموز تعبيرية مبتسمة، طبعت على جوازات سفر الزائرين.
واستمر الاحتفال على هذا الشكل طوال اليوم، بحيث طبعت الأختام في مراكز الدخول لهذا البلد، واستخدمت فيها عبارة "مرحبا بكم في الإمارات السعيدة".
. إقامة دبي تفاجئ المسافرين القادمين عبر مطارات #دبي بختم يحمل عبارة مرحبا بكم في #الامارات السعيدة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة. . . #Dubai's General Directorate of Residency and Foreigners Affairs surprises passengers arriving at @dubaiairports with a 'Welcome to the happy #UAE' stamp to celebrate the International Day of Happiness.
وحصل 100 من المسافرين القادمين عبر مطارات الإمارات المتحدة على رحلات وتوصيلات مجانية بسيارات الأجرة طوال النهار.
كما قدمت بعض محطات مترو دبي الهدايا التذكارية إحياء لهذا اليوم الاحتفالي، بالإضافة لرحلات مجانية بالحافلات بعد الخروج من محطة المترو.
إقامة #دبي تفاجئ المسافرين القادمين عبر مطارات دبي بختم يحمل عبارة مرحبا بكم في #الامارات السعيدة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة. pic.twitter.com/XhDNiweQQD— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 20 марта 2018 г.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، الأولى عربيا في مؤشر السعادة بحسب النشرة السنوية التي تصدرها شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.
السعادة رحلة بدأها زايد ، كلمات بعدة لغات العربية ،الإنجليزية ،الصينية ،الهندية والفرنسية بالإضافة إلى #لغة_الإشارة تعبر عن #السعادة من موظفي #إقامة_دبي #يوم_السعادة_العالمي #اسعاد_الناس_غايتنا #internationaldayofhappiness #happyday #الإمارات_السعيدة #عام_زايد #إقامة_دبي_صديقة_لأصحاب_الهمم @happinessjourneyuae @happyuae
المصدر: وكالات
خالد ظليطو