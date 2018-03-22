القبض على 3 نساء حاولن تهريب الذهب في ملابسهن الداخلية!

ألقت شرطة مدينة هوكايدو اليابانية القبض على 3 نساء حاولن تهريب قطع ذهب بقيمة 50 مليون ين (471 ألف دولار) في حمالات الصدر.

وكشف عناصر الشرطة النساء الثلاث بعد أن وصلن إلى مطار هوكايدو على متن طائرة أقلعت من تايوان، بحسب صحيفة يابان تايمز. وتبين أنهن أخفين الذهب المهرّب في جيوب سرية في حمالات الصدر، حيث وضعن في كل جانب قطعة ذهبية على شكل قرص، قطره 11 سنتيمترا ووزنه 1.75 كيلوغراما.

Hokkaido Prefectural Police

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وبعد اعتقال المهربات الثلاث، اعترفن بجريمتهن وبتهريب الذهب بطلب من رجل تعرفن عليه من خلال صديق.

يذكر أن عمليات تهريب الذهب منتشرة في دول شرقي آسيا لما تدره من أرباح كبيرة على أصحابها، وخاصة في اليابان التي تفرض ضريبة كبيرة على إدخال الذهب إليها، إذا ما كانت قيمته تفوق 200 ألف ين ياباني، لذلك تكون الأرباح من بيع الذهب المهرب أعلى بكثير.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما