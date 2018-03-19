خرجت من حجرة التصويت فوجدت نفسها تختار مجددا

فاجأ شاب من منطقة بارانغينسكي في جمهورية ماري إل الروسية، حبيبته أثناء خروجها من غرفة التصويت في انتخابات الرئاسة الروسية، بوضعها أمام خيار آخر لا يقل صعوبة عن سابقه.

وبعد أن أزاحت الفتاة ستار حجرة التصويت، وجدت أمامها حبيبها راميس دايانوف، يقف على إحدى ركبتيه، وفي يده باقة من الورود البيضاء وفي الأخرى خاتم.

وشهد أعضاء لجنة الانتخابات في مركز الاقتراع بأم أعينهم ولادة أسرة سعيدة، بعد أن "أدلت" الشابة بصوتها للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

vk.com/id73058924

vk.com/id73058924

المصدر: وكالات