شقة تثير الجدل في مصر لعرضها للبيع بمبلغ خيالي

أثارت شقة في مصر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما عرضتها إحدى الشركات الخاصة بالتسويق العقاري للبيع بمبلغ خيالي.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشقة التي تقع بمنطقة "جاردن سيتي" في القاهرة بجوار نهر النيل، عرضت للبيع مقابل 40 مليون دولار أمريكي.

ونشرت الشركة المتخصصة في التسويق العقاري في منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية، إعلان بيع الوحدة السكنية على صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك"، مرفقا بمجموعة من الصور تبرز معالم الوحدة السكنية وميزاتها.

المصدر: "مصراوي"