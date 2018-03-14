لقطات تحبس الأنفاس لمتهم حاول قتل الشاهد في قاعة المحكمة! (فيديو)

ضجت مواقع الإنترنت مؤخرا بشريط فيديو يظهر محاولة متهم قتل الشاهد أثناء جلسة في قاعة المحكمة.

وقعت الحادثة في إحدى المحاكم بولاية يوتا الأمريكية عندما قفز المتهم البالغ من العمر 25 عاما حاملا قلما بيده، محاولا طعن الشاهد في قاعة المحكمة مباشرة، ليسرع ضابط الأمن الموجود في القاعة لإطلاق النار نحوه ويرديه قتيلا.

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من جانبه، علق محامي المتهم على الحادثة بالقول إن القاعة كانت مليئة برجال الشرطة، كان من الممكن تفادي الحادثة بإيقاف المتهم دون إطلاق النار نحوه وقتله.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان قد أوقف سابقا ووجهت إليه تهم بالانتماء لعصابة قامت بجرائم سرقة واستخدام الأسلحة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر