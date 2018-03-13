تحذيرات من منتجات تزيد خطر "متلازمة موت الرضيع المفاجئ"

حذر خبراء بريطانيون من أن منتجات نوم الأطفال الشائعة قد تزيد من خطر تعرضهم للموت في المهد.

ويحث الخبراء الأمهات والآباء على تجنب وسائد النوم المبطنة والسرير المتأرجح وممتص الصدمات في السرير، والتي تتعارض مع إرشادات النوم الآمن، ويمكن أن تسبب خطر الاختناق لدى الأطفال دون سن 12 شهرا.

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وقد ارتبطت هذه المنتجات بوفيات الأطفال في الأسرّة، ما دفع مؤسسة الصحة العامة في إنجلترا والجمعية الخيرية "Lullaby Trust" لإصدار تقرير مرفق بإرشادات النوم الأكثر أمانا، ويتضمن تحذيرا من استخدام هذه المنتجات، ويقدم أدلة على أن نوم الطفل على سطح غير ثابت ومقاوم للماء، يمكن أن يزيد خطر "متلازمة موت الرضيع المفاجئ".

ويقول التقرير إنه من الصعب على الآباء والأمهات اتخاذ القرارات السليمة للحفاظ على سلامة أطفالهم، باعتبار أن الشركات المصنعة لهذا المنتجات تقدم "ادعاءات غير دقيقة" بشأن سلامة منتجاتها.

ويؤكد الخبراء على أن الأولياء غير قادرين على معرفة المنتجات الآمنة، حيث لا توجد معايير محددة للسلامة ترتبط بشكل مباشر بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ، وهو ما يتطلب التخلي عن اقتناء مثل هذه المنتجات للحصول على نوم أكثر أمانا للأطفال.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني