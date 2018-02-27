ألقت بنفسها في المياه المتجمدة لتنقذ حياة كلب غريب! (فيديو)

نشر أحد مستخدمي موقع إنستغرام شريط فيديو يظهر شجاعة فتاة ألقت بنفسها في المياه المتجمدة لتنقذ حياة كلب غريب.

وثّق الشاب هذه الحادثة عندما كان يتنزه مع كلبه على ضفاف بحيرة تروت الكندية، حين فوجئ بفتاة تسرع بإلقاء نفسها في مياه البحيرة المتجمدة لتنقذ كلبا كاد أن يفقد حياته من البرد بعد أن سقط في المياه نتيجة انهيار الجليد تحت قدميه.

وأثارت شجاعة الفتاة وإيثارها إعجاب كل من شهد الحادثة، وخصوصا أن الكلب لم يكن كلبها، حيث هرع الجيران في إحدى المنازل القريبة بدعوتها لمنزلهم لتجفف نفسها وتبدل ملابسها المبتلة، ثم أعادوا الكلب لأصحابه.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر