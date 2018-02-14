إحالة مذيعة مصرية للتحقيق بسبب عبارات "غير لائقة"

أحيلت المذيعة المصرية منى عراقي للتحقيق، جراء تلفظها بكلمات غير لائقة أثناء بث برنامجها "انتباه" على الهواء مباشرة في حلقة تحدثت فيها عن الاغتصاب الجنسي.

وقد أعلن نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، إحالة عراقي للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، على خلفية حلقتها الأخيرة عمّا أسمته "الاغتصاب الأسري".

وقال الكنيسي في بيان صدر، الأربعاء 14 فبراير، إن إحالة عراقي للتحقيق تأتي عقب رصد لجنة المتابعة والرصد بالنقابة الخطأ المهني والأخلاقي للإعلامية على الهواء، أثناء تناولها قضية الاغتصاب الجنسي، وذكرها لبعض العبارات غير اللائقة التي تتنافى مع المعايير الأخلاقية والمهنية، مخالفة بذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين

قناة المحور توقف المذيعة منى عراقي وتحيلها للتحقيق بسبب هذا الفيديو #تحذير : لا ننصح بمشاهدته إلا للبالغين #مصر#اعلامياتpic.twitter.com/o826etXfeT — إعلاميات (@i3lAmYaT) February 14, 2018

وبدورها قررت قناة "المحور" المصرية إيقاف المذيعة إلى حين إنتهاء التحقيق، وشددت في بيان صحفي أن العبارات التي ذكرتها الإعلامية منى عراقي تتنافى مع قواعد القناة، التي تعلي من القيم والمبادئ ومن الشعار الذي ترفعه المحور، منذ نشأتها قبل 15 عاما.

وتقدمت القناة باعتذار لمشاهديها عما صدر عن عراقي من عبارات خادشة وغير لائقة، مؤكدة أن أي مذيع لا يلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعد القناة المهنية "ليس له مكان على شاشتنا".

المصدر: وكالات

فادية سنداسني