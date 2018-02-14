إشارات المرور تحتفل بعيد العشاق على طريقتها!‏

ظهرت على مجموعة من إشارات المرور في تايوان لوحات جديدة تعكس إضاءاتها صور شخصين بدلا من واحد.

ويعرف جميع الناس أن إشارات المرور التقليدية التي تضيء باللون الأخضر سامحة للمشاة باجتياز الطريق تعكس صورة شخص واحد.

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لكن السلطات المحلية في إقليم بينغ تونغ أرادت الاحتفال بعيد العشاق على طريقتها بافتتاح رسمي لأول 40 إشارة مرور بتصميم جديد، يعكس صورة شاب يتقدم بطلب يد فتاة للزواج وقت الإضاءة الحمراء، أما عند انتقال الإشارة إلى الضوء الأخضر، فإنها تعكس صورة لشاب وفتاة يمشيان متشابكي الأيدي.

وتخطط حكومة إقليم بينغ تونغ التايواني لتثبيت إشارات مرور مماثلة في جميع أنحاء المقاطعة بحلول نهاية العام، للتأكيد أكثر على سلامة اتباع اشارات المرور وللفت الانتباه إلى هذه المنطقة المليئة بالحب وفقا لتصريحات، بين مين آن، حاكم هذه المنطقة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو