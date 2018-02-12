تعرف على الأسماء الأكثر تسجيلا لمواليد السعودية

أظهرت إحصائية خاصة صادرة عن وكالة الأحوال المدنية السعودية، أن اسمي "محمد" بين الذكور، و"حور" بين الإناث تصدرا قائمة الأسماء الأكثر تسجيلا بين المواليد في السعودية.

وأوضحت الإحصائية أن قائمة أسماء الذكور الأكثر شعبية بين المواليد في السعودية للعام الهجري 1438 (استمر من 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 إلى 20 سبتمبر/أيلول 2017) تتصدرها الأسماء محمد، وعبدالله، وعبدالعزيز، لتأتي بعدها علي، وفهد، وسلمان، وخالد، وعمر، وعبدالرحمن، وسعود.

وأضافت وكالة الأحوال المدنية أن حور، وغنى، وترف احتلت المراكز الـ3 الأولى بين أسماء الإناث الأكثر تسجيلا لدى البنات، وتضمنت هذه القائمة كذلك جود، ونورة، وسارة، وكيان، وفاطمة، ثم ريما، وجوري في بقية أسماء الإناث الأكثر شعبية.

المصدر: سبق

رفعت سليمان