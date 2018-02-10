أطباء يعثرون على حلزون حي في يد طفل أمريكي (صور)

في حادثة نادرة ومثيرة للدهشة، أخرج أطباء أمريكيون حلزونا بحريا حيا من يد طفل.

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ودخل الحلزون إلى يد الطفل بعد أن جرح الأخير أثناء السباحة في البحر بعد سقوطه على الصخور على أحد شواطئ كاليفورنيا.

وتوجه والدا الطفل إلى المستشفى مع طفلهما بعد أن لاحظا أن التورم على يد الصبي أخذ بالانتفاخ.

ودهش الأطباء حينما قاموا بفحص "التورم" ليعثروا على حلزون من نوع Littorina scutulata مستقر داخل جسم الطفل.

وتبين أن الحلزون بقي على قيد الحياة واستمر بالنمو داخل الجرح في اليد حتى بلغ حجمه 4 ملم بعد مرور 8 أيام على الحادثة.

وسمح الوالدان للطفل بأخذ الحلزون إلى المنزل، لكن الحيوان نفق في اليوم التالي.

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المصدر: thesun.co.uk

إينا أسالخانوفا