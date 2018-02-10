المطاردة الأكثر إثارة في تاريخ كندا (فيديو)
ZUMAPRESS.com-© Steve Russell
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لاحقت شرطة مكافحة المخدرات في مقاطعة أونتاريو الكندية مشتبها به لمسافة وصلت إلى 154 كيلومترا.
ورصد الفيديو الذي سجّله عناصر الشرطة، من طائرة مروحية شاركت في عملية المطارة، سيّارة يشتبه بحمل صاحبها لكمية من المخدرات.
ويعرض الفيديو أيضا سرعة سيارة المشتبه به التي بلغت 230 كيلومترا في السّاعة، وتوقفها بالقرب من غابة خرج إليها المجرم وتخلص فيها من حقيبة المخدرات. وتم القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات.
المصدر: لينتا رو
خالد ظليطو
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