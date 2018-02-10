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سلحفاة تنجو بأعجوبة من أنياب قرش مفترس (فيديو)

متفرقات

سلحفاة تنجو بأعجوبة من أنياب قرش مفترس (فيديو)
dpa-© Bernd Wüstneck
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رصدت عدسة كاميرا إفلات سلحفاة من فك سمكة قرش مفترسة حاولت التهامها وفشلت في ذلك.

وسجل سكان أستراليا المحليين مقطع فيديو الحادثة، حيث تابعوا هذه اللحظات المرعبة من على متن زورق للرحلات البحرية.

ورأى شهود العيان 4 من أسماك القرش تحوم حول سلحفاة بحرية استطاعت النجاة من أسنان القرش الحادة لسماكة درعها الواقي وحظّها الجيد، وفرت من موت محتم.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو

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