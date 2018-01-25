بالصور والفيديو.. الثلوج تغطي مرتفعات تبوك السعودية

شهدت منطقة تبوك شمال غرب السعودية، اليوم الخميس، تساقطا للثلوج طال مرتفعات جبل اللوز.

ووثق فواز الحربي، المهتم في تغطية الحالات الجوية، صورا للثلوج التي هطلت على الجبل الواقع شمال غرب مدينة تبوك.

وتعد قمة جبل اللوز الأعلى في منطقة تبوك إذ يبلغ ارتفاعها 2583 مترا فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب.

كما تعتبر هذه المنطقة أثرية لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

محدثكم من قلب الحدث جبل اللوز قبل قليل #تبوك الخميس ٨-٥-١٤٣٩هـ الموافق ٢٥يناير ٢٠١٨م pic.twitter.com/zGZzUldAA1 — فواز الحربي (@fawwazalhrbi) 25 января 2018 г.

صور لليليه مباشره من جبل اللوز تبين الاجواء وكثافة الثلوج #تبوك ٨-٥-١٤٣٩ الموافق ٢٥ يناير ٢٠١٨م pic.twitter.com/DlgFccEWAw — فواز الحربي (@fawwazalhrbi) 25 января 2018 г.

المصدر: سبق + تويتر

رفعت سليمان