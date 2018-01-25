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بالصور والفيديو.. الثلوج تغطي مرتفعات تبوك السعودية

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بالصور والفيديو.. الثلوج تغطي مرتفعات تبوك السعودية
sabq.org
الثلوج يغطي جبل اللوز في تبوك السعودية
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شهدت منطقة تبوك شمال غرب السعودية، اليوم الخميس، تساقطا للثلوج طال مرتفعات جبل اللوز.

ووثق فواز الحربي، المهتم في تغطية الحالات الجوية، صورا للثلوج التي هطلت على الجبل الواقع شمال غرب مدينة تبوك.

وتعد قمة جبل اللوز الأعلى في منطقة تبوك إذ يبلغ ارتفاعها 2583 مترا فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب.

كما تعتبر هذه المنطقة أثرية لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

المصدر: سبق + تويتر

رفعت سليمان

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