الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة! (فيديو)

تناثرت الدولارات من مختلف الفئات النقدية الورقية لتغطي شارعا في ولاية إلينوي بسبب حادث سير وقع على الطريق.

وتطايرت الأوراق النقدية من فئات 5 و10 و20 دولارا من سيارة كانت تحمل المال لآلات لعب القمار، إثر تعرضها لحادث فقد فيه السائق السيطرة عليها بسبب السرعة.

وتطلب جمع الأوراق النقدية حوالي ساعة، بعد أن أغلقت شرطة المرور الشارع.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو