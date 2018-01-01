صاحب أكبر شركة لتوزيع الوجبات الجاهزة في العالم يلقى حتفه قبل نهاية 2017 بساعات

لقي المدير التنفيذي لشركة التموين البريطانية "كومباس غروب" الملياردير ريتشارد كوزينز وعائلته مصرعهم في حادث تحطم طائرة في أستراليا في آخر يوم من العام المنصرم.

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وذكر في وقت سابق، أن الطائرة التي كان يستقلها هذا الملياردير وهي من طراز"دى سى - 2 بيفر" ذات محرك واحد، سقطت في نهر هوكسبري، وأن 6 أشخاص كانوا على متنها قتلوا جميعا، هم الطيار و5 ركاب.

وقالت الشركة في بيان لها "مع الحزن العميق نؤكد أن ريتشارد كوزينز و4 من ذويه المقربين لقوا مصرعهم نتيجة تحطم طائرة في أستراليا، يوم 31 ديسمبر 2017".

وأعرب بول والش، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كومباس"، عن تعازيه بمقتل كوزينز بحادث تحطم الطائرة. وقال: "نشعر بالصدمة والحزن العميقين إزاء هذه الأنباء الرهيبة: مشاعر الجميع في مجموعة كومباس مع عائلة ريتشارد وأصدقائه".

وتعتبر مجموعة "كومباس" أكبر شركة لتوزيع المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك في العالم. وهي تعمل في 50 بلدا في جميع أنحاء العالم، وتنظم تسليم الوجبات الجاهزة إلى المكاتب، والمصانع، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، والسجون، والمرافق الرياضية، ومنصات النفط. وتخدم الشركة سنويا حوالي ملايين الأشخاص حول العالم.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس