مكتبة الكونغرس توقف تسجيل جميع التغريدات في أرشيفها

أعلنت مكتبة الكونغرس عن إحداث بعض التغييرات في خطتها طويلة الأمد بشأن تسجيل جميع التغريدات على تويتر في أرشيفها.

ومن المنتظر أن تتوقف المكتبة عن تسجيل جميع التغريدات العامة على تويتر، بعد 31 ديسمبر 2017، وبدلا من ذلك، سيتم اختيار تغريدات معينة لتسجيلها على أساس "انتقائي للغاية"، وفقا لتقارير موقع "Gizmodo".

وتنص ورقة الإعلان على أن "التغريدات التي يتم جمعها وحفظها ستكون موضوعية وقائمة على الأحداث، مثل الانتخابات أو مواضيع ذات أهمية وطنية مستمرة، مثل السياسة العامة".

Update on the Twitter archive at the Library of Congress: https://t.co/incuC1RL0n — Library of Congress (@librarycongress) December 26, 2017

وقد أعلنت المكتبة لأول مرة عن خططها لإنشاء أرشيف لحفظ كل تغريدة تنشر على الموقع، منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن المشروع توقف في عام 2013.

وقد نشرت المكتبة ورقة توضح فيها أن التأخير في إتمام خطتها يعود إلى مشاكل تتعلق بالميزانية ونقص البرمجيات، فضلا عن أن شروط استخدام تويتر تحظر "نسبا كبيرة" من موقعها الإلكتروني من أن تكون قابلة للتحميل.

وبحلول عام 2016، لم يتم إعادة تشغيل الأرشيف، حيث ذكر تقرير على موقع "The Atlantic" أنه لم يتم تعيين مهندسين للمشروع الذي كان "هائلا وفوضويا".

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ومع تزايد عدد التغريدات اليومية من 55 مليون في عام 2010 إلى 500 مليون في عام 2012، شهد المشروع نموا كبيرا، وفقا للتقرير.

وتشرح المكتبة خلال ورقة الإعلان التي نشرتها قرار تضييق نطاق المشروع، لأن "تويتر قد شهد تغييرا مع مرور الوقت"، وأشار تقرير "Gizmodo" إلى أن مكتبة الكونغرس كانت تجمع النصوص فقط، مما يعني أن التغريدات التي تتضمن صورا أو فيديوهات، كانت بلا قيمة أساسا في الأرشيف.

وبحسب مكتبة الكونغرس فإن الأرشيف سيظل غير متاح "حتى يتوفر حل لمشاكل الوصول إليه"، ولا يوجد هناك جدول زمني محدد حاليا بشأن إتاحة الدخول للأرشيف.

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني