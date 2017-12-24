الشرطة الأمريكية تحتجز مسنا وزوجته بحوزتهما "ماريجوانا"

أكدت شرطة ولاية نبراسكا الأمريكية أن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما ما يعادل 28 كغم من الماريجوانا في شاحنة.

وقال مصدر في الشرطة: "الزوجان زعما أنهما كانا يعتزمان توزيع الماريجوانا على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد".

وذكر مكتب رئيس شرطة يورك كاونتي في بيان صحفي: "جرى توجيه تهمة حيازة الماريجوانا بقصد توزيعها من طرف باتريك جيرون (83 عاما) وزوجته باربرا (80 عاما)، وهما من بلدة كليرليك أوكس في ولاية كاليفورنيا، بعدما اشتمت الشرطة رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند نقطة تفتيش".

يذكر أن ولايات أمريكية عدة قننت تعاطي الماريجوانا، لكن نبراسكا ليست من بينها.

ولم يرد الزوجان على طلب للتعقيب.

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وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف، وقالت الشرطة إن الكمية التي عثر عليها تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.

وأكدت الشرطة احتجاز باتريك جيرون في يورك كاونتي، وأفرجت عنه بكفالة لم يكشف عن قيمتها، فيما تلقت زوجته أمرا بالمثول أمام القضاء.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي