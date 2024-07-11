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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 15:33 GMT

    مسجد باريس يعلق صلاة الظهر يوما واحدا بسبب حدث استثنائي

    أعلن مسجد باريس عدم إقامة صلاة الظهر ليوم الأحد 14 يوليو الجاري، وإغلاق أبوابه بسبب توقف الشعلة الأولمبية في المسجد خلال رحلتها عبر العاصمة الفرنسية.

    مسجد باريس يعلق صلاة الظهر يوما واحدا بسبب حدث استثنائي
    Legion-Media

    وقال مسجد باريس الكبير في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي أنه "بسبب هذا الحدث الاستثنائي والفريد من نوعه في تاريخ المؤسسة، والأبعاد الأمنية المصاحبة له، سيضطر مسجد باريس إلى إغلاق أبوابه بين الساعة 12 ظهرا والساعة 5 مساء يوم الأحد 14 يوليو".

    وأضاف: "لذلك لن نتمكن من إقامة صلاة الظهر وندعو المصلين للذهاب إلى المساجد المحيطة.. نشكرهم على تفهمهم ونعتذر عن الصعوبة التي سببناها".

    وستعبر الشعلة الأولمبية العاصمة باريس يومي الأحد 14 والاثنين 15 يوليو. 

    المصدر: RT

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