وقال مسجد باريس الكبير في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي أنه "بسبب هذا الحدث الاستثنائي والفريد من نوعه في تاريخ المؤسسة، والأبعاد الأمنية المصاحبة له، سيضطر مسجد باريس إلى إغلاق أبوابه بين الساعة 12 ظهرا والساعة 5 مساء يوم الأحد 14 يوليو".

𝐄́𝐕𝐄́𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 | Nous sommes heureux d'annoncer que le relais de la #flamme olympique fera une étape spéciale à la Grande Mosquée de Paris, lors de son parcours dans la capitale, le dimanche 14 juillet 2024 à 15h. #Paris2024



➡️ https://t.co/XVT51xMlFL pic.twitter.com/gmkr6SO0WD — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) July 8, 2024

وأضاف: "لذلك لن نتمكن من إقامة صلاة الظهر وندعو المصلين للذهاب إلى المساجد المحيطة.. نشكرهم على تفهمهم ونعتذر عن الصعوبة التي سببناها".

وستعبر الشعلة الأولمبية العاصمة باريس يومي الأحد 14 والاثنين 15 يوليو.

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المصدر: RT