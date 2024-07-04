أفادت بذلك وزارة الداخلية في البلاد في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي X المحظورة في روسيا.

يُشار إلى أن الشرطة عثرت على شحنة الممنوعات في حاوية نقل بفضل الكلاب البوليسية. وحسب السلطات فإن قيمة الكوكايين المضبوطة تبلغ 6.3 مليون دولار. وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم.

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وكانت الشرطة الإكوادورية قد أفادت في وقت سابق بأنها أحبطت عملية شحن طن واحد من الكوكايين إلى فنلندا.

وبحسب الشرطة، فقد تم العام الجاري ضبط حوالي 140 طنا من المخدرات في جميع أنحاء البلاد، ونتيجة للعمليات التي نفذتها اعتقل أكثر من 6 آلاف شخص.

يذكر أن المجرمين يستخدمون الإكوادور كنقطة عبور لتهريب المخدرات لاحقا. ويقومون بتهريب المواد غير المشروعة من أمريكا الجنوبية إلى بلدان أخرى، وعادة ما تكون الوجهة النهائية للمهربين دولا في أوروبا وأمريكا الشمالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا