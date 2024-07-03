تركيا.. إصابة 11 شخصا في حادث سلم كهربائي بالمترو (فيديو)
وثق مقطع فيديو لقطات لحادث وقع على السلم الكهربائي داخل محطة مترو إزمير أوتشيول في تركيا، حيث تحرك فجأة بالاتجاه المعاكس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.
وحسب وسائل إعلام تركية، وقع الحادث يوم أمس حيث بدأ السلم الكهربائي المتحرك في التحرك بشكل مفاجئ في اتجاه خاطئ أثناء وجود أشخاص عليه، مما أدى إلى فقدان عدد منهم لتوازنهم وسقوطهم.
وتعرض 11 شخصا للإصابة بسبب هذا العطل، الذي جعل السلم الكهربائي يتحرك بالاتجاه المعاكس، مما أثار ذعر المواطنين، الذين حاولوا الاستمرار في الصعود، لتجنب الإصابة.
وظهر في نهاية المقطع عدد من الأشخاص الجالسين على الأرض، ويحاول البعض الآخر إسعافهم، بعد هذه التجربة الغريبة.
July 2, 2024
المصدر: RT
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