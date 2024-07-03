وحسب وسائل إعلام تركية، وقع الحادث يوم أمس حيث بدأ السلم الكهربائي المتحرك في التحرك بشكل مفاجئ في اتجاه خاطئ أثناء وجود أشخاص عليه، مما أدى إلى فقدان عدد منهم لتوازنهم وسقوطهم.

وتعرض 11 شخصا للإصابة بسبب هذا العطل، الذي جعل السلم الكهربائي يتحرك بالاتجاه المعاكس، مما أثار ذعر المواطنين، الذين حاولوا الاستمرار في الصعود، لتجنب الإصابة.

وظهر في نهاية المقطع عدد من الأشخاص الجالسين على الأرض، ويحاول البعض الآخر إسعافهم، بعد هذه التجربة الغريبة.

المصدر: RT